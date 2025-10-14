B62 in Dreis-Tiefenbach: Einspurige Verkehrsführung wegen Asphaltarbeiten am Wochenende

(wS/ne) Netphen 14.10.2025 | Im Zuge der Erschließungsmaßnahme des neuen Gewerbegebiets „Im Bruch“ in Dreis-Tiefenbach stehen am kommenden Wochenende die ersten Asphaltarbeiten an. Dafür sind Verkehrseinschränkungen auf der B62 im Bereich der Baustelle erforderlich.



Von Freitagnachmittag, 17. Oktober, bis Sonntagnachmittag, 19. Oktober 2025, wird die B62 im Baustellenbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum einspurig unter Einsatz einer Lichtsignalanlage durch die Baustelle geführt.



Während der Arbeiten kann es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten kommen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren oder mehr Fahrzeit einzuplanen.



Die Stadt Netphen bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Die Arbeiten sind ein wichtiger Schritt zur Fertigstellung der Erschließung des neuen Gewerbegebiets und damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts.



Für Rückfragen zur Baumaßnahme steht das Bauamt der Stadt Netphen zur Verfügung.