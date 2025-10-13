BSC Kreuztal eröffnet erfolgreich die neue Liga-Saison 2025/2026

(wS/bsc) Kreuztal 13.10.2025 | – Am 11. und 12. Oktober 2025 war der BSC Bogensportclub Kreuztal Ausrichter des Saisonauftakts für die neue Liga 2025/2026 im Bogenschießen. An diesen beiden Tagen wurden in Kreuztal vier spannende Turniere ausgetragen, bei denen der Club mit zwei Teams in den verschiedenen Ligen vertreten war.

Der BSC Kreuztal trat in der Verbandsliga 1 mit einem neuen Team an, das direkt einen starken 4. Platz unter insgesamt 7 Mannschaften belegte. Parallel dazu trat das bestehende Team des BSC Kreuztal in der Verbandsoberliga an. Hier gab es harte Konkurrenz, doch die Schützen aus Kreuztal kämpften mit viel Engagement und belegten am Ende den 7. Platz von insgesamt 8 Mannschaften. Neben den beiden Ligen wurden auch die Turniere in der Verbandsliga 2 und Westfalenliga ausgetragen.

Der BSC Kreuztal geht mit viel Optimismus und einem klaren Ziel vor Augen in die Saison 2025/2026. Die ersten beiden Turniertage haben gezeigt, dass der Club in den verschiedenen Ligen konkurrenzfähig ist und in den kommenden Wochen mit weiteren guten Ergebnissen rechnen kann.

Fotos: BSC