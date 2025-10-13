Tag der offenen Türe der Siegerländer Frauenhilfe

(wS/fr) Siegen 13.10.2025 | Die Siegerländer Frauenhilfe lädt herzlich zum „Tag der offenen Türe“ am 25. Oktober 2025 in der Friedrichstraße 27 in Siegen ein. Ab 11 Uhr öffnen sich die Türen für alle, die neugierig sind auf Gemeinschaft, Kreativität und Inspiration.

Kreativ werden: Basteln Sie für sich oder mit Ihren Kindern stimmungsvolle Windlichter.



Mehr erfahren: Ein Kurzfilm gibt Einblicke in die vielfältige Arbeit der Frauenhilfe.

Ins Gespräch kommen: Ansprechpartnerinnen stehen bereit für Austausch und Fragen.



Was steckt hinter der Frauenhilfe? Seit 112 Jahren gibt es den Bezirksverband und seit über 17 Jahren tragen wir niederschwellige, sozialdiakonische Arbeitsbereiche. Möchten Sie Zeitpaten, Starthilfe, SDF, Hallo Hanna, das Sozialkaufhaus und die Basis verbandliche Arbeit kennenlernen? Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns ein Fest der Vielfalt und Verbundenheit!

Wir verköstigen mit frischen deftigen, süßen Waffeln und Kaffee.

Alle Angebote sind kostenfrei – Spenden sind willkommen.