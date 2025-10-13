News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Polizei sucht nach einer vermissten 12-Jährigen

13. Oktober 2025272
(wS/ots) Siegen / Freudenberg / Bad Berleburg 13.10.2025 | Seit dem Abend des 10.10.2025 ist ein 12-jähriges Mädchen aus einer Wohngruppe des Kreis Siegen-Wittgenstein (Freudenberg) abgängig. Nach dem aktuellsten Ermittlungsstand wurde sie zuletzt am 13.10.2025 gegen Mittag an einer Bushaltestelle in Siegen-Weidenau in Richtung Siegener Bahnhof gesichtet. In der Vergangenheit hatte das Mädchen auch Anlaufstellen in Bad Berleburg.

Öffentlichkeitsfahndung

Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 170 -175 groß
   -	Kräftige Statur
   -	Dunkelblonde Haare

Ein Bild der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/183120

Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des vermissten Kindes geben?

Bei Hinweisen oder im Antreffungsfall rufen Sie bitte umgehend die Rufnummer der Siegener Kriminalpolizei (KK 1) 0271/7099-0 oder den Notruf der Polizei 110 an.

