Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 04.11.2025 | Die Stadt Hilchenbach muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Pflege stadteigene Bäume durch eine Baumpflegefirma beschneiden lassen. Die Maßnahmen dienen der Entwicklung, der Erhaltung und der Wiederherstellung vitaler und verkehrssicherer Bäume. Daher werden bis zum 31. Januar 2026 im Stadtgebiet Kronenpflegen, Totholzentnahmen, Kopfbaumschnitte und Kroneneinkürzungen vorgenommen, die zu Beeinträchtigungen führen können.



Betroffen sind folgende Straßen:

Allenbach: „Siegener Straße“ und „Alte Landstraße“

Dahlbruch: „Müsener Straße“, „Vor der Aspe“ und „Winterbachstraße“

Hilchenbach: „Am Steinbruch“, „In der Herrenwiese“ und „Friedrich-Ebert-Straße“

Lützel: „Gillerbergstraße“

Oechelhausen: „Am Hofacker“.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen und Behinderungen während der Pflegearbeiten.