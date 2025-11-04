News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Neues Jugendforum Hilchenbach

4. November 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hi) Hilchenbach 04.11.2025 | Das Jugendforum Hilchenbach wird am Donnerstag, 6. November, von 16:00 bis 18:00 Uhr neu gegründet. Treffpunkt ist das Dahlbrucher Jugendzentrum im kmd am Bernhard-Weiss-Platz. Jugendliche und junge Erwachsene von zwölf bis 27 Jahren sind eingeladen, das neue Team von Sprecherinnen und Sprechern zu wählen und gemeinsam Ideen für ein jugendgerechtes Hilchenbach zu entwickeln. Ziel des Forums ist es, die Interessen junger Menschen aktiv zu vertreten und ihnen eine Stimme in der Stadtpolitik zu geben. Das Jugendforum möchte dazu beitragen, das Leben in Hilchenbach attraktiver und lebendiger zu gestalten – durch Projekte, Aktionen und den direkten Austausch mit Verwaltung und Politik. Es bietet die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft mitzugestalten – von Jugendlichen für Jugendliche.
Eingeladen sind die Schülervertretungen der Hilchenbacher Schulen, die Jugendvertretungen der Vereine und Verbände sowie alle Jugendlichen, die Lust haben, sich einzubringen.

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Auto und Kennzeichen vom Hof eines Autohauses an der Freudenberger Straße gestohlen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten