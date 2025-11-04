Neues Jugendforum Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 04.11.2025 | Das Jugendforum Hilchenbach wird am Donnerstag, 6. November, von 16:00 bis 18:00 Uhr neu gegründet. Treffpunkt ist das Dahlbrucher Jugendzentrum im kmd am Bernhard-Weiss-Platz. Jugendliche und junge Erwachsene von zwölf bis 27 Jahren sind eingeladen, das neue Team von Sprecherinnen und Sprechern zu wählen und gemeinsam Ideen für ein jugendgerechtes Hilchenbach zu entwickeln. Ziel des Forums ist es, die Interessen junger Menschen aktiv zu vertreten und ihnen eine Stimme in der Stadtpolitik zu geben. Das Jugendforum möchte dazu beitragen, das Leben in Hilchenbach attraktiver und lebendiger zu gestalten – durch Projekte, Aktionen und den direkten Austausch mit Verwaltung und Politik. Es bietet die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft mitzugestalten – von Jugendlichen für Jugendliche.

Eingeladen sind die Schülervertretungen der Hilchenbacher Schulen, die Jugendvertretungen der Vereine und Verbände sowie alle Jugendlichen, die Lust haben, sich einzubringen.







