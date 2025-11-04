News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Auto und Kennzeichen vom Hof eines Autohauses an der Freudenberger Straße gestohlen

4. November 20252
(wS/ots) Siegen-Seelbach 04.11.2025 | Am Wochenende ist in der Zeit vom 31.10.2025, 18:00 Uhrbis 03.11.2025, 08:00 Uhr vom Hof eines Autohauses an der Freudenberger Straße ein Neuwagen entwendet worden.

Der oder die unbekannten Diebe hatten es auf einen weißen KIA Sorrento abgesehen. Zusätzlich stahlen sie noch das vordere und hintere Kennzeichen SI-CR 1330 von einem anderen Pkw.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise auf verdächtige Personen und zum Verbleib des Pkw sowie der entwendeten Kennzeichen unter der Rufnummer 0271-7099-0 entgegen.

