Gesucht: Weihnachtsbaum für die Stadtmitte von Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 03.11.2025 | Um auch in diesem Jahr den Roten Platz in Kreuztals Stadtmitte festlich herzurichten, sucht der städtische Baubetriebshof eine Fichte oder Tanne, die an zentraler Stelle als Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt werden kann.

Wer einen entsprechenden Baum im Garten hat und diesen gerne abgeben möchte, wird gebeten, sich zu melden. Das Fällen und Abholen geschieht kostenlos. Der Baum sollte im Kreuztaler Stadtgebiet stehen, nicht höher als 15 Meter und mit einem LKW erreichbar sein.

Wer einen Baum abgeben möchte oder Fragen hat, meldet sich bitte bei Herrn Althaus unter 02732/51-215 oder s.althaus@kreuztal.de