News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Gesucht: Weihnachtsbaum für die Stadtmitte von Kreuztal

3. November 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/kr) Kreuztal 03.11.2025 | Um auch in diesem Jahr den Roten Platz in Kreuztals Stadtmitte festlich herzurichten, sucht der städtische Baubetriebshof eine Fichte oder Tanne, die an zentraler Stelle als Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt werden kann.
Wer einen entsprechenden Baum im Garten hat und diesen gerne abgeben möchte, wird gebeten, sich zu melden. Das Fällen und Abholen geschieht kostenlos. Der Baum sollte im Kreuztaler Stadtgebiet stehen, nicht höher als 15 Meter und mit einem LKW erreichbar sein.
Wer einen Baum abgeben möchte oder Fragen hat, meldet sich bitte bei Herrn Althaus unter 02732/51-215 oder s.althaus@kreuztal.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Nach gewaltsamen Tod eines Seniors in Wohnung – Haftbefehl gegen 35-Jährigen erlassen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten