Nach gewaltsamen Tod eines Seniors in Wohnung – Haftbefehl gegen 35-Jährigen erlassen

3. November 20251.2k
(wS/ots) Siegen 03.11.2025 | Nachdem ein 75-Jähriger am Freitagmittag (31.10.2025) in einer Wohnung in Siegen tödlich verletzt wurde, nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. (wirSiegen.de-Erstmeldung)

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Siegen, gegen den der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Siegen am Samstag (01.11.2025) Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Der verstorbene Senior und der 35-Jährige standen in einem Bekanntenverhältnis. Die Motivlage ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen der Mordkommission der Hagener Polizei dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

