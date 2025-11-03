News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Mehrere PKW mit spitzem Gegenstand beschädigt – Hinweise bitte an die Polizei!

3. November 2025218
(wS/ots) Siegen 03.11.2025 | Zwischen Freitagmorgen (31.10.2025) und Samstagnachmittag sind in Siegen-Weidenau mehrere PKW in der Straße Grube Neue Haardt beschädigt worden.

Der Besitzer eines Fahrzeugs stellte Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest.
Kurze Zeit später bemerkte er, dass auch zwei weitere PKW zerkratzt wurden.

Augenscheinlich nutzten die Unbekannten einen spitzen Gegenstand. An allen Autos entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
