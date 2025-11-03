Eierwerfer an Halloween – Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 03.11.2025 | Gleich mehrfach sind der Polizei am Halloween-Abend
und über das vergangene Wochenende Sachbeschädigungen gemeldet worden.
Unbekannte hatten in mehreren Städten Eier gegen Häuser und Fenster geworfen.
Betroffen waren unter anderem die Stormstraße in Geisweid, der Höhenweg in Neunkirchen-Zeppenfeld, die Sterzenbacher Straße in Hilchenbach und der Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach.
Hinweise zu Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.
SymbolfotoWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!