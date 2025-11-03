News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Eierwerfer an Halloween – Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

3. November 20255
(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 03.11.2025 | Gleich mehrfach sind der Polizei am Halloween-Abend
und über das vergangene Wochenende Sachbeschädigungen gemeldet worden.
Unbekannte hatten in mehreren Städten Eier gegen Häuser und Fenster geworfen.

Betroffen waren unter anderem die Stormstraße in Geisweid, der Höhenweg in Neunkirchen-Zeppenfeld, die Sterzenbacher Straße in Hilchenbach und der Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach.

Hinweise zu Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

Symbolfoto

