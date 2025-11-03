Eierwerfer an Halloween – Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 03.11.2025 | Gleich mehrfach sind der Polizei am Halloween-Abend

und über das vergangene Wochenende Sachbeschädigungen gemeldet worden.

Unbekannte hatten in mehreren Städten Eier gegen Häuser und Fenster geworfen.

Betroffen waren unter anderem die Stormstraße in Geisweid, der Höhenweg in Neunkirchen-Zeppenfeld, die Sterzenbacher Straße in Hilchenbach und der Fehlingsweg in Dreis-Tiefenbach.

Hinweise zu Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

Symbolfoto