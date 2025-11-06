CDU-Fraktion Wilnsdorf stellt sich neu auf – Philipp Stahl zum Vorsitzenden gewählt

(wS/cdu) Wilnsdorf 06.11.2025 | In ihrer konstituierenden Sitzung hat die CDU-Fraktion im Gemeinderat Wilnsdorf ihren neuen Vorstand gewählt und damit die Weichen für die kommende Legislaturperiode gestellt.

Zum neuen Fraktionsvorsitzenden wurde Philipp Stahl gewählt. Ihm zur Seite steht Bernd Kühn als stellvertretender Vorsitzender. Die organisatorische Leitung übernimmt künftig Susanne Otto als Fraktionsgeschäftsführerin. Ralf Wettlaufer wurde zum Schriftführer bestimmt. Die Finanzverantwortung trägt Tanja Knipp, die das Amt der Schatzmeisterin übernimmt. Als Beisitzer komplettieren Oliver Eßlinger und Prof. Dr. Christian Tanislav das Vorstandsteam.

Darüber hinaus schlug die Fraktion Rainhold Kopfer zum ersten stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Wilnsdorf vor.

Der neue Fraktionsvorstand spiegelt eine gelungene Mischung aus erfahrenen und neuen Kräften wider – ein starkes Signal für einen politischen Aufbruch. „Wir starten mit frischem Schwung und einem klaren Ziel: eine konstruktive, sachorientierte und bürgernahe Politik für Wilnsdorf“, so Philipp Stahl nach der Wahl.

Die CDU-Fraktion freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gremien der Gemeinde, um Wilnsdorf gemeinsam weiterzuentwickeln.

von links nach rechts: Oliver Eßlinger, Ralf Wettlaufer, Rainhold Kopfer, Susanne Otto, Philipp Stahl, Bernd Kühn, Claudia Krämer, Prof. Dr. Christian Tanislav