Hünsborn wird zur musikalischen Hauptstadt Europas

(wS/mh) Hünsborn 06.11.2025 | Hünsborn wird zur Hauptstadt Europas – Musikverein Hünsborn lädt innerhalb des diesjährigen Jahreskonzerts zur musikalischen Reise durch Europa ein

Am 22.11.2025 lädt der Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn zum Jahreskonzert 2025 in die

Dorfgemeinschaftshalle in Hünsborn ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die musikalische Eröffnung beginnt traditionell um 19.30 Uhr durch das Gemeinschaftsjugendorchester der Musikvereine Hünsborn, Ottfingen und Altenhof unter der Leitung von Louis Quast.

Das Konzert steht diesem Jahr unter dem Motto „Sounds of Europe – grenzenlos musikalisch“. Unter der Leitung von Dirigent Eric Butzkamm reist das Orchester von Skandinavien bis nach Italien, von Portugal bis Österreich, von der See bis in die Alpen. Die Besucher erleben die musikalische und kulturelle Vielfalt unseres Kontinents und erhalten moderne und klassische Perspektiven auf Europa.

Besonders freut sich der Verein, zwei großartige Solisten bieten zu können: Daniel Bald wird auf der Tuba „Follow the wind“ von Magnus Hylander präsentieren und Christian Sack, Tenorhornist des Musikkorps der Bundeswehr, wird mit einem ungewöhnlichen und beeindruckenden Soloinstrument überraschen.



Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern sowie bei der Metzgerei Alterauge in Hünsborn zu erwerben. An der Abendkasse werden Karten für 12 Euro verkauft. Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.