Jazzmatinee mit Flying Food im Theater des Schrabben Hofs

6. November 20258
(wS/sh) Kirchhundem-Silberg 06.11.2025 | Ein Vormittag „Spannend, virtuos, sinnlich, schön“ mit Trio Benares
Zwischen klassischer indischer Musik und Jazz besteht seit vielen Jahrzehnten eine starke
Anziehungskraft – das Wechselspiel der Improvisation, die aufregende rhythmische Sprache.
Das 2014 gegründete Trio Benares setzt diesen traditionellen Weg fort. Als Teil einer
Musikerfamilie in siebter Generation hat sich der Sitarspieler Deobrat Mishra einen
herausragenden Platz unter seinen Kollegen erarbeitet. In Zusammenarbeit mit seinem Neffen Prashant Mishra, einem aufstrebenden Stern unter den indischen Tablaspielern, bildet er eine perfekte Einheit. Roger Hanschel, sicherlich einer der extravagantesten und facettenreichsten Saxophonisten und Komponisten des zeitgenössischen Jazz, verschmilzt mit dem sinnlichen und brillanten Klang von Deobrat Mishras Sitar. Hanschels rhythmische Finesse wiederum findet ihr Äquivalent im virtuosen Tablaspiel von Prashant Mishra. Obwohl tief in der Tradition verwurzelt, bringt das Trio Benares beiden Musikstilen eine inspirierende Frische.
Zwischendurch werden kleine Köstlichkeiten serviert – Beginn 12 Uhr – Eintritt 21 € –
Reservierung bis zum 13.11. unter info@mut-sauerland.de erforderlich.

Mehr zum Programm von MuT-Sauerland findet man unter www.mut-sauerland.de

