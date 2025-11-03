Dankeschön-Abend für die Helfer des Mrd-Cups

(wS/vtv) Neunkirchen 03.11.2025 | Der Förderkreis Handball hat alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die beim diesjährigen MRD-Cup im Einsatz waren, zu einem gemütlichen Abend eingeladen – als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für ihr großes Engagement. Rund 50Ehrenamtliche folgten der Einladung und trafen sich in der Vereinsbar, wo sie ein tolles Buffet und kühle Getränke erwarteten.

Die Helferinnen und Helfer hatten bei der Begegnung der beiden Profivereine HSG Wetzlar und TuS Ferndorf für den reibungslosen Ablauf gesorgt.

In seiner Ansprache betonte der Vorsitzende des Förderkreises, Guido Oeltermann, die zentrale Bedeutung der freiwilligen Unterstützung:

„Ohne das große Engagement unserer Helferinnen und Helfer wäre ein solches Projekt zur

Förderung des Handballs überhaupt nicht möglich. Ihr Einsatz ist das Fundament, auf dem

wir aufbauen können.“

Der Abend bot Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre auf das erfolgreiche Event

zurückzublicken und die Gemeinschaft innerhalb weiter zu stärken.

Foto: VTV Freier Grund