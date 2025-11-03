250.000 Euro für 100 gute Zwecke: Abstimmung startet bei der Krombacher Spendenaktion 2026

(wS/kro) Kreuztal 03.11.2025 | Ehrenamt, Leidenschaft, Gemeinschaftssinn – all das steckt in den mehr als 3.300 Vorschlägen, die in diesem Jahr bei der Krombacher Spendenaktion eingegangen sind. Ob Feuerwehr, Sportverein, Nachbarschaftshilfe oder Tierschutzprojekt – in ganz Deutschland engagieren sich Menschen tagtäglich für das Gemeinwohl. Um dieses Engagement zu würdigen, unterstützt die Krombacher Brauerei auch 2026 wieder 100 Organisationen mit insgesamt 250.000 Euro.

Jetzt ist die Community gefagt: Bis zum 16. November 2025 kann auf der Website der Krombacher Spendenaktion unter www.krombacher.de/spendenaktion für die eigenen Herzensprojekte abgestimmt werden. Die 50 Vereine mit den meisten Stimmen erhalten jeweils eine Spende von 2.500 Euro.

Doch auch wer es nicht unter die meistgewählten Vereine schafft, hat weiterhin die Chance auf Unterstützung: Ein internes Krombacher Gremium wählt zusätzlich 50 weitere Begünstigte aus. So wird sichergestellt, dass auch kleinere Initiativen und Projekte ohne große Reichweite eine faire Chance erhalten.

Über die Krombacher Spendenaktion

Die Krombacher Spendenaktion findet seit 2003 jährlich statt und ist ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsphilosophie des Unternehmens. In der Vergangenheit konnten so über 1.800 Projekte mit insgesamt mehr als fünf Millionen Euro unterstützt werden. Unterstützt wurden Initiativen, die Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten, Menschen mit Behinderung oder Notleidenden praktische Hilfe leisten, Tier- und Naturschutzprojekte vorantreiben oder kulturelle und sportliche Angebote ermöglichen, die das gesellschaftliche Miteinander stärken. Diese breite Vielfalt zeigt, wie nachhaltig und wirksam gesellschaftliches Engagement durch gezielte Förderung unterstützt werden kann.

Foto: Krombacher Brauerei