Sohlbachtaler St. Martinsfest lädt Groß und Klein ein

(wS/hbs) Siegen 03.11.2025 | Der Heimatverein Buchen-Sohlbach e. V. lädt auch in diesem Jahr herzlich zum traditionellen St. Martinsfest ein. Am Samstag, den 08. November 2025, startet der St. Martinszug um 17.00 Uhr auf dem Hof Heide, Gutenbergstraße 87, 57078 Siegen-Sohlbach.

Begleitet wird der Umzug vom Posaunenchor, der für die musikalische Untermalung sorgt. Zudem wird die Geschichte des heiligen St. Martin erzählt – ein besonderes Erlebnis für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei wärmenden Getränken und kleinen Leckereien lässt sich der Abend gemütlich ausklingen.

Der Heimatverein Buchen-Sohlbach e. V. freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und lädt alle herzlich ein, mit Laternen und guter Laune dabei zu sein.

„Wir freuen uns auf euch!“