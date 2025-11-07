Feuerwehr-Einsatz auf der Frankfurter Straße – Bus mit qualmenden Reifen sorgt für Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Siegen 07.11.2025 | Am Freitagnachmittag musste die Siegener Feuerwehr zu einem Einsatz in die Frankfurter Straße ausrücken. Gegen kurz nach 14 Uhr qualmte ein Linienbus, der vom Kreisel Schleifmühlchen in Richtung Siegen-City unterwegs war.

Nach ersten Informationen hatten sich kurz hinter dem Kreisel die Bremsen des Busses blockiert. Infolgedessen stieg Qualm aus dem Bereich der Räder auf. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an, löschte die Räder vorsorglich mit Wasser ab und kühlte sie herunter.

Während des Einsatzes musste die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Siegen vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich Schleifmühlchen führte. Die Polizei regelt den Verkehr (15:00 Uhr). Ursache des Einsatzes war offenbar ein technischer Defekt an der Bremsanlage des Busses. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de