Rat der Stadt Siegen hat entschieden: Anna Vössing wird neue Leiterin der Kulturabteilung

(wS/si) Siegen 07.11.2025 | Anna Vössing wird neue Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Siegen. Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner ersten Sitzung der neuen Wahlperiode am Abend (Mittwoch, 5. November 2025) der Einstellung von Dr. Anna Vössing zugestimmt. Die 40-Jährige wird damit Nachfolgerin von Astrid Schneider, der langjährigen Leiterin von KulturSiegen, die zum 28. Februar 2026 rentenbedingt ausscheidet.

Anna Vössing hat seit Mai 2020 die Amtsleitung des Kulturamts in Limburg an der Lahn inne, u.a. mit der Leitung der Kunstsammlungen, der Stadtbibliothek und Veranstaltungen. Zuvor war sie von 2018 an Leiterin der Museumspädagogik im Kulturzentrum Sinsteden (Rhein-Kreis Neuss), wo ihre Schwerpunkte auf der Entwicklung eines modularen Vermittlungssystems und der Digitalisierung lagen. Anna Vössing hat an der Rheinisch Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn Kunstgeschichte, Archäologie und Musikwissenschaften studiert. Danach erhielt sie von 2016 bis 2018 ein Promotionsstipendium der Dr. Axe-Stiftung Bonn.

Anna Vössing Foto: Stadt Siegen