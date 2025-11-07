News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Rat der Stadt Siegen hat entschieden: Anna Vössing wird neue Leiterin der Kulturabteilung

7. November 20251
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/si) Siegen 07.11.2025 | Anna Vössing wird neue Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Siegen. Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner ersten Sitzung der neuen Wahlperiode am Abend (Mittwoch, 5. November 2025) der Einstellung von Dr. Anna Vössing zugestimmt. Die 40-Jährige wird damit Nachfolgerin von Astrid Schneider, der langjährigen Leiterin von KulturSiegen, die zum 28. Februar 2026 rentenbedingt ausscheidet.
Anna Vössing hat seit Mai 2020 die Amtsleitung des Kulturamts in Limburg an der Lahn inne, u.a. mit der Leitung der Kunstsammlungen, der Stadtbibliothek und Veranstaltungen. Zuvor war sie von 2018 an Leiterin der Museumspädagogik im Kulturzentrum Sinsteden (Rhein-Kreis Neuss), wo ihre Schwerpunkte auf der Entwicklung eines modularen Vermittlungssystems und der Digitalisierung lagen. Anna Vössing hat an der Rheinisch Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn Kunstgeschichte, Archäologie und Musikwissenschaften studiert. Danach erhielt sie von 2016 bis 2018 ein Promotionsstipendium der Dr. Axe-Stiftung Bonn.

    Anna Vössing Foto: Stadt Siegen

    Teilen Sie
    Vorheriger Beitrag Feuerwehr-Einsatz auf der Frankfurter Straße – Bus mit qualmenden Reifen sorgt für Verkehrsbehinderungen

    Anzeige

    Archivkalender

    Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    « OktoberDezember »

    Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten