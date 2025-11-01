Feuerwehreinsatz in Fellinghausen entpuppt sich als harmloser Fehlalarm

(wS/red) Kreuztal 01.11.2025 | Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Erzebachstraße / Ecke Heesstraße aus. Der Grund: Ein gemeldeter Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus sorgte für Aufregung in der Nachbarschaft.

Unter dem Alarmstichwort „Feuer 4“ machten sich die Einsatzkräfte sofort auf den Weg, um ein mögliches Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Fahrzeuge vor Ort ein – doch schnell stellte sich heraus, dass kein echter Brand vorlag.

Statt Rauch eines Feuers drang lediglich künstlicher Nebel aus einer Wohnung: Eine dort laufende Nebelmaschine, offenbar im Rahmen einer privaten Feier, hatte den Anschein eines Brandes erweckt und besorgte Anwohner alarmiert.

Nach kurzer Erkundung konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben und den Einsatz beenden. Für die Dauer des Einsatzes war die Heesstraße für wenige Minuten gesperrt.

Wie uns die Feuerwehr soeben mitteilte, handelte es sich bei der Aktion um einen Kindergeburtstag mit Fotoshooting. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte den „Nebel“ in der Wohnung entdeckt, dachte an ein Feuer, klingelte am Haus und alarmierte sicherheitshalber die Feuerwehr.

Alles richtig gemacht! 🔥🚒

Der Mutter war die ganze Aktion sichtlich peinlich – aber so etwas kann passieren!

Wir wünschen weiterhin viel Spaß beim Geburtstag!🎉🎂

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können. 👉 Jetzt unterstützen Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!







