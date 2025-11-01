Westenergie-Erstklässler-Aktion: Grundschülerinnen und Grundschüler in Hilchenbach erhalten Geschenke für die dunkle Jahreszeit

(wS/we) Siegen – Hilchenbach 01.11.2025 | Im Rahmen der Westenergie-Erstklässler-Aktion besuchte Westenergie-Kommunalmanager Jonas Leyener die Florenburg-Grundschule in Hilchenbach passend zu Beginn der dunklen Jahreszeit.

Er überraschte die neuen ersten Klassen mit reflektierenden Westenergie-Schulrucksacküberziehern, um den Grundschülerinnen und Grundschülern mehr Sichtbarkeit in der Dunkelheit zu geben. Jonas Leyener freute sich sehr über diese Aktion und sagte: „Es ist schön zu sehen, wie viel Spaß die Kinder mit dieser Aktion haben. Die Grundschülerinnen und Grundschüler besitzen eine aufgeweckte Neugierde und haben sich ihre reflektierenden Überzieher schnell über ihre Rucksäcke gestülpt. So hoffen wir von der Westenergie, für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen zu können.“

Yasemin Linde, Schulleiterin der Florenburg-Grundschule in Hilchenbach, ergänzte: „Im Namen der Grundschule und der Elternschaft bedanke ich mich herzlich bei der Westenergie für diese Aktion. Die Sicherheit der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Vor allem in den kommenden dunklen Monaten werden die Westenergie-Schulrucksacküberzieher wichtig für die neuen Grundschülerinnen und Grundschüler werden.“

Die Westenergie-Erstklässler-Aktion ist einer Initiative der Westenergie, bei welcher eingeschulte Grundschülerinnen und Grundschüler zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr geschult werden. Mit dem Geschenk wird die Sichtbarkeit der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg erhöht.



Von links nach rechts: Lehrerinnen der Grundschule Hilchenbach Sandra Brombach, Kathrin Weiß, Yasemin Linde und Westenergie-Kommunalmanager Jonas Leyener zusammen mit den Grundschülerinnen und Grundschülern Foto: Westenergie AG / Hannah Porr