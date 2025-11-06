„Für ein stabiles Hilchenbach der Mitte“ – CDU-Fraktion Hilchenbach konstituiert sich für die 12. Wahlperiode

(wS/cdu) Hilchenbach 06.11.2025 | Nach der erfolgreichen Kommunalwahl im September sind die Hilchenbacher Christdemokraten zu ihrer konstituierenden Fraktionssitzung zusammengekommen. Stadtverbandsvorsitzender Oliver Schneider zog ein positives Resümee zum erzielten Wahlergebnis. Nicht nur, dass die CDU im neuen Rat nun mit 9 (statt bisher 8) Stadtverordneten vertreten sein wird, auch der Gewinn von acht der sechszehn Direktmandate rundet das starke Ergebnis ab und stärkt die Arbeit in den kommenden fünf Jahren.
In ihrer Sitzung wählen die anwesenden Stadtverordneten ihren neuen Fraktionsvorstand. Der bisherige
Fraktionsvorsitzende André Jung wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Der 44-jährige Unternehmer, der seit
2012 bereits der CDU-Fraktion vorsteht und bei der Kommunalwahl einen der beiden Kreistagswahlbezirke direkt
gewonnen hat, freute sich über das große Vertrauen der Fraktionsmitglieder. „Die CDU steht für ein stabiles
Hilchenbach der Mitte. Wir werden die vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit mit dem
wiedergewählten Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis fortsetzen sowie die gute und erfolgreiche Politik der letzten
fünf Jahre fortsetzen“, erklärte der alte und neue Fraktionsvorsitzende André Jung. In seinem Amt wurde ebenfalls
der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Arne Buch bestätigt. Komplettiert wird der Fraktionsvorstand
durch die neue Schriftführerin Nina Ehrler.
Die neue Fraktion traf darüber hinaus auch eine weitere Personalentscheidung. Torsten Klotz, der wiederholt das
Direktmandat im Wahlbezirk Hadem, Helberhausen, Oberndorf gewonnen hat, soll nach Wunsch der CDU in der
konstituierenden Ratssitzung zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt werden. Olaf Kemper, der dieses Amt
bislang begleitet hat, wird künftig die Kulturarbeit in der Stadt Hilchenbach noch aktiver unterstützen und
mitgestalten und stand deshalb nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Die Fraktionsmitglieder dankten Olaf
Kemper für seine herausragende und engagierte Arbeit als Stellvertreter des Bürgermeisters in den vergangenen
10 Jahren.
v.l.n.r. Arne Buch, Nina Ehrler, Torsten Klotz, André Jung
