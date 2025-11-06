„Für ein stabiles Hilchenbach der Mitte“ – CDU-Fraktion Hilchenbach konstituiert sich für die 12. Wahlperiode

(wS/cdu) Hilchenbach 06.11.2025 | Nach der erfolgreichen Kommunalwahl im September sind die Hilchenbacher Christdemokraten zu ihrer konstituierenden Fraktionssitzung zusammengekommen. Stadtverbandsvorsitzender Oliver Schneider zog ein positives Resümee zum erzielten Wahlergebnis. Nicht nur, dass die CDU im neuen Rat nun mit 9 (statt bisher 8) Stadtverordneten vertreten sein wird, auch der Gewinn von acht der sechszehn Direktmandate rundet das starke Ergebnis ab und stärkt die Arbeit in den kommenden fünf Jahren.

In ihrer Sitzung wählen die anwesenden Stadtverordneten ihren neuen Fraktionsvorstand. Der bisherige

Fraktionsvorsitzende André Jung wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Der 44-jährige Unternehmer, der seit

2012 bereits der CDU-Fraktion vorsteht und bei der Kommunalwahl einen der beiden Kreistagswahlbezirke direkt

gewonnen hat, freute sich über das große Vertrauen der Fraktionsmitglieder. „Die CDU steht für ein stabiles

Hilchenbach der Mitte. Wir werden die vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit mit dem

wiedergewählten Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis fortsetzen sowie die gute und erfolgreiche Politik der letzten

fünf Jahre fortsetzen“, erklärte der alte und neue Fraktionsvorsitzende André Jung. In seinem Amt wurde ebenfalls

der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Arne Buch bestätigt. Komplettiert wird der Fraktionsvorstand

durch die neue Schriftführerin Nina Ehrler.

Die neue Fraktion traf darüber hinaus auch eine weitere Personalentscheidung. Torsten Klotz, der wiederholt das

Direktmandat im Wahlbezirk Hadem, Helberhausen, Oberndorf gewonnen hat, soll nach Wunsch der CDU in der

konstituierenden Ratssitzung zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt werden. Olaf Kemper, der dieses Amt

bislang begleitet hat, wird künftig die Kulturarbeit in der Stadt Hilchenbach noch aktiver unterstützen und

mitgestalten und stand deshalb nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Die Fraktionsmitglieder dankten Olaf

Kemper für seine herausragende und engagierte Arbeit als Stellvertreter des Bürgermeisters in den vergangenen

10 Jahren.

v.l.n.r. Arne Buch, Nina Ehrler, Torsten Klotz, André Jung