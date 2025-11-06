Outdoor-Nachmittag: Diakonisches Seniorenzentrum Buschhütten und AWO Kindergarten

(wS/awo) Kreuztal 06.11.2025 | Wenn der Herbst die Natur in ein buntes Farbenmeer verwandelt und das Laub in braun-roten Tönen leuchtet, so ist das doch die perfekte Gelegenheit, um kreativ zu sein. Das haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Diakonischen Seniorenzentrums Buschhütten und die Mädchen und Jungen des AWO Kindergartens im Ort nicht zwei Mal sagen lassen – und gemeinsam einen Outdoor-Nachmittag verbracht.



In der Außenanlage der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland passiert alljährlich etwas Besonderes: Werfen die Bäume ihre Blätter ab, entsteht dort ein riesiger, bunter Laubteppich. Die Bewohner des Seniorenzentrums und die Kita-Kinder nutzten die Gelegenheit, um die leuchtenden Blätter für eine spezielle Dekoration einzusetzen. Sie sammelten das Laub in großen und kleinen Müllbeuteln. Nach getaner Arbeit im Innenhof kehrte die kreative Gruppe in der Cafeteria des Seniorenzentrums ein. Nach einer Tasse Kakao bastelten sie kleine Schnäbel und große Kulleraugen aus Pappe, die behutsam auf den Laub-Beuteln angebracht wurden. Entstanden sind niedliche Eulen, die die Seniorenpflegeeinrichtung und die Kita nun herbstlich schmücken. Ariane Linder leitet das Diakonische Seniorenzentrum Buschhütten und sagt rückblickend: „Das hatte nicht nur für jede Menge Spaß gesorgt, sondern konnte auch die Wartezeit auf das Anschlussprogramm – das Rikscha fahren – verkürzen.“ Und so lehnten sich Groß und Klein zum Abschluss entspannt im Fahrradtaxi zurück und ließen sich von Dirk Schleifenbaum vom Seniorenbeirat der Stadt Kreuztal durch den Ort fahren. Der kreative Nachmittag soll wiederholt werden – da sind sich die Senioren und Kita-Kinder einig.

Kinder und Senioren ließen am Diakonischen Seniorenzentrum Buschhütten kein Laubblatt übrig, um damit niedliche Eulen zu basteln.



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Bei dem kreativen Nachmittag ging es für Groß und Klein abschließend auf eine gemütliche Rikscha-Tour.