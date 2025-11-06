Heimische Judoka mit drei Punkten weiter auf Platz 7- Klarer Sieg gegen SV 1860 Menden

(wS/jf) Siegen 06.11.2025 | Mit einem Sieg (7:3 gegen SV 1860 Minden) und einem Remis gegen den Gastgeber Judoka Rauxel (5:5) kehrte die JKG Siegerland am 2. Kampftag der Landesliga Arnsberg mit drei Punkten in die Heimat zurück. Somit behauptet der Aufsteiger weiterhin Platz sieben in der Tabelle und kann ebenso in der Landesliga mithalten wie auch die ausgegebenen Ziele verfolgen.

Zum Auftakt eröffnet Emre Cakmakci bis 90 kg gegen Minden die Partie mit einem Haltegriff-Sieg. Schwergewichtler Philipp Will muss über die gesamte Kampfzeit gehen, setzt sich aber letztlich mit einer Wertung (Waza-ari) durch. Im Leichtgewicht brauchte Marco Werder gerade mal 12 Sekunden für den dritten Punkt für die JKG. Das vorentscheidende 4:0 gelingt Bohdan Semenov (-73 kg) nach kurzer Kampfzeit. Titus Falk konnte bis 81 kg den Anschlusspunkt vor dem zweiten Durchgang nicht verhindern.

Hier wurde in zwei Gewichtsklassen umgestellt. Nico Will kam für seinen Bruder Philipp, Manuel Cordes für Titus Falk. Drei Punkte kamen durch Nico Will, Marco Werder und Bohdan Semenov noch hinzu, die sich jeweils nur knapp 10 Sekunden dafür zeit ließen. Endstand 7:3 gegen den Gastgeber Judoka Rauxel sah es auf dem Papier noch einfacher aus, denn die hatten zwei Gewichtsklasse unbesetzt. Doch die Punkte werden nun mal auf der Matte vergeben. Und bis auf die kampflosen Begegnungen gehen die Punkte im ersten Durchgang an Rauxel zum Zwischenstand von 2:3.

Den wichtigen Punkt für den 5:5 Endstand holte Emre Cakmakci, der zuvor noch bis 90 kg mit Haltegriff unterlegen war. In einer hart umkämpften Begegnung sammelte er jetzt mehrere Wertungen und rettete so der JKG das Remis. Am 22. November geht es auf eigener Matte gegen Tabellennachbarn TV Soest und den starkem Dortmunder BSV weiter.

Die aktuelle Tabelle der Landesliga Arnsberg 2025:

Mit Titus Falk, Sebastian Kuhlmann, Nico Will, Ben Niklas Turian, Emre Cakmakci, Fabio Ostermann (hinten v.l.) wie auch Philipp Will, Bohdan Semenov, Manuel Cordes, Marco Werder, Sebastian Neuser und Thomas Paul (vorne v.l.) war der JKG-Kader gut aufgelegt und erkämpfte in Castrop Rauxel drei Punkte.