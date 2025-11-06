Selbstverteidigungskurs beim TuS Ferndorf

(wS/TuS) Kreuztal 06.11.2025 | Der Turn- und Spielverein Ferndorf e.V. bietet am Samstag, den 8. November 2025, einen Selbstverteidigungskurs an – auch für Nichtmitglieder.

Der Kurs findet von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Turnhalle Ferndorf statt und wird von Volker vom Hagen geleitet.

Unter dem Motto „Eigene Fähigkeiten wecken – einfache und wirksame Techniken erlernen – Selbstbewusstsein stärken“ richtet sich das Angebot an alle Interessierten ab 16 Jahren.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro für Vereinsmitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder.

Anmeldungen und weitere Informationen sind per E-Mail an breitensport@tus-ferndorf.de