Selbstverteidigungskurs beim TuS Ferndorf

(wS/TuS) Kreuztal 06.11.2025 | Der Turn- und Spielverein Ferndorf e.V. bietet am Samstag, den 8. November 2025, einen Selbstverteidigungskurs an – auch für Nichtmitglieder.
Der Kurs findet von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Turnhalle Ferndorf statt und wird von Volker vom Hagen geleitet.
Unter dem Motto „Eigene Fähigkeiten wecken – einfache und wirksame Techniken erlernen – Selbstbewusstsein stärken“ richtet sich das Angebot an alle Interessierten ab 16 Jahren.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro für Vereinsmitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder.
Anmeldungen und weitere Informationen sind per E-Mail an breitensport@tus-ferndorf.deWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!