L531: Vollsperrung der Freiengründer Straße in Eiserfeld ab Samstag aufgehoben

6. November 20251
(wS/str) Siegen 06.11.2025 | Die Vollsperrung wegen der Sanierung der L531 (Freiengründer Straße) bei Waldhaus Schränke in Siegen-Eiserfeld kann am Samstag (08.11.) wieder aufgehoben werden. Aufgrund der schlechten Witterung konnten notwendige Restarbeiten erst später durchgeführt werden. Über den Winter ist die Strecke uneingeschränkt befahrbar.

Der zweite Bauabschnitt auf der Strecke wird im Frühjahr 2026 bei geeigneter Witterung begonnen und dauert voraussichtlich vier Monate. Der Abzweig L909 (Rensbachstraße Richtung Eisern) bleibt bis auf eine voraussichtlich zweiwöchige Sperrung während der Bauarbeiten befahrbar.

