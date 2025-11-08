News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Herbstfest im Seniorenstift Elim „Ferien wie früher“: Buntes Programm überzeugte Alt und Jung

8. November 20256
(wS/bl) Bad Laasphe 08.11.2025 | Unter dem Motto „Ferien wie früher“ wurde im Seniorenstift Elim in Bad Laasphe-Oberndorf das Herbstfest gefeiert. Sowohl im Saal als auch im aufgebauten Festzelt war die Stimmung ausgelassen. Nach der Begrüßung durch Einrichtungsleiter Benjamin Krusemark und eine Andacht, die Pfarrer Oliver Lehnsdorf gestaltete, ging es hoch her. So hatte der Soziale Dienst eine Foto-Ausstellung mit Urlaubs-Ferienerinnerungen der Bewohner zusammengestellt. Diese sorgte für viele Gespräche, Staunen und Schmunzeln.
Mitarbeiterin Gina Schlabach bereitete den Gästen mit einem liebevoll zusammengestellten
Streichelzoo eine Freude. Ziegen, Hühner, Enten, Gänse und Hasen waren darin zu finden. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Chor „Klangschmiede“ unter der Leitung von Kathrin Hackler und mit Gerda Höse am Schifferklavier.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Am Nachmittag lockte ein großes
Kuchenbuffet, vorbereitet von den Mitarbeitern. Der Dorfgemeinschaftsverein Oberndorf
verwöhnte die Gäste zudem mit frisch gebackenen Waffeln. Am Abend rundete ein vielfältiges Buffet den Tag kulinarisch ab. Die Einnahmen des Festes werden für die Spendenaktion zur Anschaffung einer Tischkegelbahn verwendet.

Im Einsatz beim Herbstfest: der Dorfgemeinschaftsverein Oberndorf.

Beim Herbstfest im Seniorenstift Elim gab es viele strahlende Gesichter.

Fotos: Diakonie in Südwestfalen gGmbH

