Kirchenmusikalische Andacht mit dem RoQuiem (Paul Barker) am 16. November auf der Eremitage

(wS/hml) Siegen 08.11.2025 | Im Heiligen Jahr „Pilger der Hoffnung“ ist das Dekanat Siegen für den Monat November mit 4 besonderen Orten zum Thema „Hoffnung für Trauernde und Sterbende“ ausgewählt worden.

Ein „Hoffnungsort“ ist das „Geistliche Zentrum-Ermitage Franziskus“. Aus diesem Anlass veranstaltet die Gruppe Neues Geistliches Lied (NGL) unter Leitung von Helga Maria Lange am Sonntag, den 16.11. um 17 Uhr eine kirchenmusikalische Andacht in der Wallfahrtskirche auf der Eremitage.

Es wird das RoQuiem (Rock-Requiem) von Paul Barker für Chor und Band (Bandleitung: Markus Häuser) aufgeführt, in dem der lateinische Text des Requiems auf lebendige und mitreißende Art und Weise mit eingängigen Melodien vertont worden ist. Außerdem singt die Gruppe NGL deutsche und englische Lieder zum Thema „Hoffnung, Trauer und Trost“.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Veranstalter: Dekanat Siegen