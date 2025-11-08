VTVROX 2025 – HYROX trifft Siegerland: Fitness-Wettkampf auf dem Neunkirchner Rassberg

(wS/vtv) Neunkirchen 08.11.2025 | Am 8.11. verwandelt der VTV Freier Grund den Neunkirchner

Rassberg zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Fitness-Events: VTVROX 2025 bringt die

internationale HYROX-Dynamik ins Siegerland – mit einem Wettkampfformat, das Ausdauerlauf und

acht kraftintensive Workouts kombiniert.

Ab 14:00 Uhr starten alle 11 Minuten zwei Teams in den Wettkampf. Insgesamt treten 56

Athletinnen und Athleten aus dem gesamten Siegerland an.

Das Format:

Angelehnt an die weltweit erfolgreiche HYROX-Serie erwartet die Teilnehmenden ein

anspruchsvoller Wechsel aus Laufabschnitten und funktionellen Kraft-Ausdauer-Stationen. Die

Kombination aus Tempo, Technik und Teamgeist macht VTVROX zu einem echten Erlebnis – für

Aktive wie für Zuschauer.

Siegerehrung:

Um 18:00 Uhr werden die besten Teams geehrt – doch gefeiert wird jede Leistung, jeder Einsatz und

jede persönliche Herausforderung.

Eintritt frei – Zuschauer willkommen!

Ob als Fan, Fitnessinteressierter oder einfach neugierig: VTVROX bietet Spannung, Motivation und

Wettkampfdynamik.

Die Startliste sowie Zwischenstände und Ergebnisse gibt es auf: www.vtv-freier-grund.de.

Fotos: VTV

