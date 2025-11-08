News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

VTVROX 2025 – HYROX trifft Siegerland: Fitness-Wettkampf auf dem Neunkirchner Rassberg

8. November 20251
(wS/vtv) Neunkirchen 08.11.2025 | Am 8.11. verwandelt der VTV Freier Grund den Neunkirchner
Rassberg zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Fitness-Events: VTVROX 2025 bringt die
internationale HYROX-Dynamik ins Siegerland – mit einem Wettkampfformat, das Ausdauerlauf und
acht kraftintensive Workouts kombiniert.
Ab 14:00 Uhr starten alle 11 Minuten zwei Teams in den Wettkampf. Insgesamt treten 56
Athletinnen und Athleten aus dem gesamten Siegerland an.
Das Format:
Angelehnt an die weltweit erfolgreiche HYROX-Serie erwartet die Teilnehmenden ein
anspruchsvoller Wechsel aus Laufabschnitten und funktionellen Kraft-Ausdauer-Stationen. Die
Kombination aus Tempo, Technik und Teamgeist macht VTVROX zu einem echten Erlebnis – für
Aktive wie für Zuschauer.
Siegerehrung:
Um 18:00 Uhr werden die besten Teams geehrt – doch gefeiert wird jede Leistung, jeder Einsatz und
jede persönliche Herausforderung.
Eintritt frei – Zuschauer willkommen!
Ob als Fan, Fitnessinteressierter oder einfach neugierig: VTVROX bietet Spannung, Motivation und
Wettkampfdynamik.

Die Startliste sowie Zwischenstände und Ergebnisse gibt es auf: www.vtv-freier-grund.de.

Fotos: VTV

