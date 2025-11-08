News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Geselliger und informativer „Dorfnachmittag“ in Langenholdinghausen am 16. Nov. 2025

8. November 20251
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Siegen – Langenholdinghausen 08.11.2025 | Um Geselligkeit, Heimatkunde und Kultur geht es am Sonntag, dem 16. Nov. 2025, um 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am „Alten Berg“: Der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen und der Verein Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e. V. laden gemeinsam ein zu einem Heimat- und Mundartnachmittag. In einem bunten Programm wechseln heitere und informative Beiträge einander ab. Anschließend besteht die Möglichkeit zu gemeinsamen Gesprächen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Neue Kontakte – vielleicht zu neuen Mitbürgern – können geknüpft und alte Kontakte „aufgefrischt“ werden. Ob alt oder jung, ob „alt-eingesessen“ oder „neu-zugezogen“, ob „platt-“ oder (nur) „hochdeutschsprechend“ – alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich willkommen.

Dorfgemeinschaftshaus am „Alten Berg“

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag VTVROX 2025 – HYROX trifft Siegerland: Fitness-Wettkampf auf dem Neunkirchner Rassberg

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten