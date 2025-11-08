Geselliger und informativer „Dorfnachmittag“ in Langenholdinghausen am 16. Nov. 2025

(wS/red) Siegen – Langenholdinghausen 08.11.2025 | Um Geselligkeit, Heimatkunde und Kultur geht es am Sonntag, dem 16. Nov. 2025, um 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am „Alten Berg“: Der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen und der Verein Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e. V. laden gemeinsam ein zu einem Heimat- und Mundartnachmittag. In einem bunten Programm wechseln heitere und informative Beiträge einander ab. Anschließend besteht die Möglichkeit zu gemeinsamen Gesprächen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Neue Kontakte – vielleicht zu neuen Mitbürgern – können geknüpft und alte Kontakte „aufgefrischt“ werden. Ob alt oder jung, ob „alt-eingesessen“ oder „neu-zugezogen“, ob „platt-“ oder (nur) „hochdeutschsprechend“ – alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich willkommen.

Dorfgemeinschaftshaus am „Alten Berg“