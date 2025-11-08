Verkehrshinweise für die 46. Kalenderwoche im Kreis Siegen-Wittgenstein

(wS/si) Siegen-Wittgenstein 08.11.2025 | In der kommenden Woche ist im Stadtgebiet Siegen erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund dafür sind mehrere laufende und neue Baustellen in verschiedenen Stadtteilen.

Siegen-Gosenbach

In der Oberschelder Straße wird weiterhin an der Stützmauer in Höhe Hausnummer 32 gearbeitet. Die Fahrbahn ist auf rund 30 Metern halbseitig gesperrt. Die Sanierung läuft bereits seit dem 31. März 2021, ein Bauende ist noch offen.

Siegen-Seelbach

Auf der Freudenberger Straße kommt es in Höhe des Seelbacher Weihers (nach Haus-Nr. 671) zu einer Fahrspureinengung. Grund ist der Neubau einer Zufahrt. Beginn war am 4. September 2023, das Bauende steht noch nicht fest.

Zudem wird die Straße Weidenbruch vom 13. bis voraussichtlich 28. November 2025 teilweise gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Kreuzung L562 und der Einmündung Freudenberger Straße. Die Einfahrt von der L562 bleibt möglich, die Ausfahrt in Richtung L562 ist gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Siegen-Achenbach

An der Talbrücke Achenbach gilt seit dem 3. Juli 2024 eine neue Verkehrsführung. Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist gesperrt, sodass nur eine Spur befahrbar bleibt. Die gesamte Maßnahme läuft bis 2027.

Siegen-Weidenau

In der Bismarckstraße beginnt am 10. November 2025 der letzte Abschnitt der Kanalbauarbeiten. Während dieser Zeit ist die Straße voll gesperrt. Die Straße In der Herrenwiese ist wieder regulär befahrbar. Eine Umleitung über die Poststraße wird eingerichtet. Das Bauende ist für den 19. Dezember 2025 vorgesehen.

Ebenfalls in Weidenau wird der Bahnübergang Setzer Weg wegen einer Reparaturmaßnahme an der Ruhr-Sieg-Strecke gesperrt. Die Sperrung gilt vom 16. November, 18 Uhr, bis 17. November, 14 Uhr. Der Verkehr wird über die Weidenauer Straße und Erzstraße umgeleitet.

Innenstadt Siegen

Die Emilienstraße bleibt weiterhin zwischen der Einmündung Sandstraße und Friedrichstraße voll gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten, die am 7. April 2025 begonnen haben und voraussichtlich bis zum 1. Dezember 2025 andauern.

Symbolfoto