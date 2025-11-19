Herbstzauber pur: Kommt zum Kartoffelfest „Tolle Knolle!“ – Spiel, Spaß & Leckereien für alle im Tierpark Niederfischbach!

(wS/tp) Niederfischbach 19.11.2025 | Tierpark Niederfischbach lädt zum Kartoffelfest „Tolle Knolle!“ ein

Niederfischbach, 18.11.2025– Der Tierpark Niederfischbach lädt in diesem Jahr herzlich zum Kartoffelfest „Tolle Knolle!“ ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 22. November, von 10 bis 17 Uhr im idyllischen Kesselbachtal statt.

Für Familien und Kinder bietet das Fest ein abwechslungsreiches Programm: Zwischen 12 und 16 Uhr stehen verschiedene Bastel- und Mitmachstationen bereit. Zu den Highlights zählen das Gestalten von Kartoffelstempeln und Taschen, ein Kartoffelrennen, das Experiment „Kartoffeln unter Strom“ sowie das Basteln von Kartoffelfiguren. Die Angebote richten sich an Kinder aller Altersgruppen und sollen spielerisch Kreativität und Neugier wecken.

Auch kulinarisch dreht sich alles rund um die Knolle. Besucherinnen und Besucher können sich auf Reibekuchen, verschiedene Kartoffelsalate, Kartoffelbrot mit Schmalz oder Butter sowie auf frisch zubereitete Pommes freuen.

Das Organisationsteam des Tierparks freut sich auf zahlreiche Gäste:

„Unser Kartoffelfest ist ein familienfreundliches Erlebnis. Wir laden alle herzlich ein, den Park zu erkunden, die Aktionen auszuprobieren und sich anschließend mit herzhaften Kartoffelspezialitäten zu stärken.“, so der 1. Vorsitzende des Tierparksverein Tom Keßler.

Der Tierpark Niederfischbach hofft auf einen starken Besuch und auf ein gelungenes herbstliches Fest für Groß und Klein.

