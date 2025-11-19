News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

19. November 20251
(wS/ots) Siegen 19.11.2025 | Am Dienstagnachmittag (18.11.2025) ist ein 35-Jähriger in einem
Supermarkt in der Leimbachstraße in Siegen bei einem Ladendiebstahl aufgefallen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte den Mann gegen 14:50 Uhr dabei beobachtet,
wie er sich mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und im Anschluss den
Laden verlassen wollte, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach
den Dieb an, woraufhin dieser in dessen Richtung schlug. Danach flüchtete der
Täter.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 35-Jährigen aufgrund eines Hinweises
in der Koblenzer Straße antreffen. In seiner Tasche fanden die Polizisten das
Diebesgut. Dieses wurde dem Supermarkt kurz darauf wieder ausgehändigt.

Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Symbolfoto: wirSiegen.de
