Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

(wS/ots) Siegen 19.11.2025 | Am Dienstagnachmittag (18.11.2025) ist ein 35-Jähriger in einem

Supermarkt in der Leimbachstraße in Siegen bei einem Ladendiebstahl aufgefallen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte den Mann gegen 14:50 Uhr dabei beobachtet,

wie er sich mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und im Anschluss den

Laden verlassen wollte, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach

den Dieb an, woraufhin dieser in dessen Richtung schlug. Danach flüchtete der

Täter.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 35-Jährigen aufgrund eines Hinweises

in der Koblenzer Straße antreffen. In seiner Tasche fanden die Polizisten das

Diebesgut. Dieses wurde dem Supermarkt kurz darauf wieder ausgehändigt.

Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren.