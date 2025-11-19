Hinweise auf mehrere Taten: Polizei stoppt Fahrzeug mit Ladendieben

(wS/ots) Erndtebrück 19.11.2025 | Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Erndtebrück ist am Dienstagnachmittag (18.11.2025) die Polizei alarmiert worden.

Vor Ort teilten Zeugen den Beamten mit, dass ein Mann und eine Frau kurz zuvor

im betroffenen Laden im Mühlenweg aufgefallen waren und anschließend mit einem

Fahrzeug geflüchtet sind.

Die Polizisten begaben sich umgehend in die Fahndung und konnten den PKW in der

gleichen Straße anhalten. Im Auto saßen ein 20-Jähriger sowie eine 21-Jährige.

Beide Personen konnten anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt

identifiziert werden.

Bei der Durchsuchung des PKW ergaben sich Hinweise auf insgesamt vier

Ladendiebstähle in verschiedenen Supermärkten in Erndtebrück und Bad Berleburg.

Augenscheinlich hatten es die Diebe auf Kaffee und Parmesankäse abgesehen. Die

Polizisten fanden Käse im Wert von über 300 Euro und Kaffee im Wert von über 100

Euro im Kofferraum. Die Beute konnte mehreren Supermärkten zugeordnet werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kamen die beiden Personen zunächst mit zur

Wache nach Siegen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.