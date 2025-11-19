Ausbildung auf höchstem Niveau: Feuerwehrleute beweisen Einsatzwillen, Teamgeist und Leistungsstärke

(wS/fw) Bad Laasphe 19.11.2025 | Kürzlich konnten 25 Feuerwehrkräfte aus Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück Kreuztal und Hilchenbach erfolgreich ihren Atemschutzlehrgang abschließen.

Unter der Aufsicht des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Dirk Höbener wurden die Teilnehmenden anhand der Feuerwehrdienstvorschrift 7 in einem schriftlichen

Leistungsnachweis geprüft.

Bereits am 3. November startete die 39-stündige Ausbildung, die von Carsten Diehl (Feuerwehr Bad Laasphe) und Peer Grund (Feuerwehr Bad Berleburg) geleitet wurde.

Unterstützt wurden sie von Ausbildern aus den drei Wittgensteiner Kommunen.

Der Fokus lag neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen insbesondere auf der praktischen Gewöhnung an den Einsatz unter umluftunabhängigem Atemschutz. Die Teilnehmenden übten intensiv das Arbeiten unter Atemschutzgeräten. Diese Praxisphasen stießen auf große Zustimmung, forderten aber auch die körperlichen Grenzen der Feuerwehrleute heraus.

Aufgaben und Belastungen eines Atemschutzgeräteträgers:

Die Aufgaben eines Atemschutzgeräteträgers gehören zu den anspruchsvollsten und gefährlichsten im Feuerwehrdienst. In brennenden Gebäuden, verqualmten Räumen oder bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen sind Atemschutzgeräteträger oft die Ersten, die direkt an den Ort des Geschehens vordringen. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Brandbekämpfung, die Rettung von Personen, sowie die Suche nach Brandherden.

Dabei sind sie hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt: Die Ausrüstung wiegt nicht nur über 20 Kilogramm, sondern die Arbeit unter Atemschutz erfordert zusätzlich eine hohe körperliche Fitness und mentale Stärke. Die begrenzte Luftversorgung von etwa 20 bis 30 Minuten sowie extreme Temperaturen, schlechte Sicht und Stresssituationen erhöhen die Herausforderungen erheblich. In manchen Fällen müssen unter Zeitdruck lebenswichtige Entscheidungen getroffen werden, während die eigenen Sicherheitsgrenzen stets im Blick behalten werden müssen.

Die Ausbildung bereitete die Teilnehmenden gezielt auf diese Anforderungen vor. „Es geht nicht nur darum, technische Fähigkeiten zu erlernen, sondern auch ein gesundes Risikobewusstsein zu entwickeln“, betonte das Ausbilderteam. „Nur wer die Gefahren richtig einschätzen kann, schützt sich und andere wirksam.“

Erfolgreiche Ausbildung und weitere Schritte

Zum Ausbilderteam gehörten Nick Eggert, Matthias Schmidt, Alexander Schmeck und Alexander Moszicke (Feuerwehr Bad Berleburg), sowie Sascha Gerhardt, Mirko Gessner, Jens Laßmann und Dennis Keller (Feuerwehr Bad Laasphe).



Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs markiert jedoch nur den Anfang für die neuen Atemschutzgeräteträger. In den kommenden Einsätzen werden sie unter der Anleitung erfahrener Trupp- und Gruppenführer ihre Fähigkeiten weiter vertiefen und ihren wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung leisten.

Teilnehmerliste:

Nachname Vorname Feuerwehr der Stadt/Gemeinde

Bald Ben Mattheo Stadt Hilchenbach

Zielinski Daniel Stadt Hilchenbach

Schäfer Meike Stadt Bad Laasphe

Wille Benedikt Stadt Bad Laasphe

Krämer Luca Stadt Bad Berleburg

Dreisbach Chris Stadt Bad Berleburg

Thielen Björn Stadt Bad Berleburg

Röser Lena Stadt Bad Berleburg

Wieland Oliver Stadt Bad Berleburg

Zacharias Janis Stadt Bad Berleburg

Riedesel Luis Stadt Bad Berleburg

Bald Milo Stadt Bad Berleburg

Althaus Maximilian Stadt Bad Berleburg

Alberich Maurice Stadt Bad Berleburg

Menn Oliver Stadt Bad Berleburg

Wied Fynn-Leon Stadt Bad Berleburg

Wegner Rouven-Eike Stadt Bad Berleburg

Schmeck Sarah-Lena Stadt Bad Berleburg

Schuppener Miriam Stadt Bad Berleburg

Althaus Sascha Stadt Bad Berleburg

Hüttwohl Marc Stadt Kreuztal

Länder Danilo Stadt Bad Laasphe

Homrighausen Matthis Stadt Bad Berleburg

Dickel Johannes Stadt Bad Berleburg

Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe