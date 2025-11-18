Kreuztal-Krombach – THW beendet Einsatz am „Gasthof Hambloch“

(wS/red) Kreuztal 18.11.2025 | Seit dem frühen Morgen des 1. November 2025 war das Technische Hilfswerk (THW) Siegen, unterstützt durch Kräfte aus Olpe, am ehemaligen „Gasthof Hambloch“ im Einsatz. Das seit Jahren leerstehende Fachwerkhaus an der Hagener Straße war zuvor durch einen Baufachberater des THW als akut einsturzgefährdet eingestuft worden. Massive Schäden an der Holzsubstanz einer Außenwand machten umgehende Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Unter der Koordination der Bauaufsicht der Stadt Kreuztal sowie in Abstimmung mit dem Eigentümer wurden umfangreiche Stütz- und Absicherungsarbeiten durchgeführt. Im Inneren des Gebäudes installierten die Einsatzkräfte am 01.11.2025 massive Baustützen und Holzbalken, um Decken und tragende Strukturen zu stabilisieren. Außen wurde ein speziell beschwertes Gerüstsystem errichtet, um die besonders betroffene Wand zur Straßenseite hin abzustützen. Ein Tachymeter überwachte dabei kontinuierlich selbst kleinste Bewegungen des Gebäudes in Echtzeit.

Am heutigen Dienstag, 18. November 2025, gegen 19 Uhr, laufen nun die letzten Rückbauarbeiten der eingesetzten THW-Maßnahmen. Da die zur Gefahrenabwehr notwendigen Sicherungen im Objekt vollständig hergestellt wurden, ist die weitere Unterstützung durch das THW nicht mehr erforderlich. Die Einsatzkräfte befinden sich noch vor Ort, um den Einsatz geordnet abzuschließen.

Fotos: Horst Kurkowski