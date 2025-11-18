News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Kreuztal-Krombach – THW beendet Einsatz am „Gasthof Hambloch“

18. November 202518
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Kreuztal 18.11.2025 | Seit dem frühen Morgen des 1. November 2025 war das Technische Hilfswerk (THW) Siegen, unterstützt durch Kräfte aus Olpe, am ehemaligen „Gasthof Hambloch“ im Einsatz. Das seit Jahren leerstehende Fachwerkhaus an der Hagener Straße war zuvor durch einen Baufachberater des THW als akut einsturzgefährdet eingestuft worden. Massive Schäden an der Holzsubstanz einer Außenwand machten umgehende Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Unter der Koordination der Bauaufsicht der Stadt Kreuztal sowie in Abstimmung mit dem Eigentümer wurden umfangreiche Stütz- und Absicherungsarbeiten durchgeführt. Im Inneren des Gebäudes installierten die Einsatzkräfte am 01.11.2025 massive Baustützen und Holzbalken, um Decken und tragende Strukturen zu stabilisieren. Außen wurde ein speziell beschwertes Gerüstsystem errichtet, um die besonders betroffene Wand zur Straßenseite hin abzustützen. Ein Tachymeter überwachte dabei kontinuierlich selbst kleinste Bewegungen des Gebäudes in Echtzeit.

Am heutigen Dienstag, 18. November 2025, gegen 19 Uhr, laufen nun die letzten Rückbauarbeiten der eingesetzten THW-Maßnahmen. Da die zur Gefahrenabwehr notwendigen Sicherungen im Objekt vollständig hergestellt wurden, ist die weitere Unterstützung durch das THW nicht mehr erforderlich. Die Einsatzkräfte befinden sich noch vor Ort, um den Einsatz geordnet abzuschließen.

Fotos: Horst Kurkowski

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 42-Jähriger mit gefälschten Papieren angehalten und vorläufig festgenommen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten