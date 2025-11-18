News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

42-Jähriger mit gefälschten Papieren angehalten und vorläufig festgenommen

18. November 20254
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Berleburg 18.11.2025 | Am Montagabend (17.11.2025) hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei auf der Limburgstraße in Bad Berleburg ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht.

Bei der Feststellung der Personalien fiel den Beamten auf, dass Führerschein und Reisepass möglicherweise gefälscht waren. Beide Dokumente wurden sichergestellt.
Zudem ergab sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts in Deutschland.

Der 42-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Bad Berleburg gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt aufgrund den positiven Drogentests eine Blutprobe.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Symbolfoto: M. Groß / wirSIege.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Verbindungsweg über den Altenberg ab 20. November gesperrt

Anzeige



Originalzeitung 300x250

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten