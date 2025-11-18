42-Jähriger mit gefälschten Papieren angehalten und vorläufig festgenommen

(wS/ots) Bad Berleburg 18.11.2025 | Am Montagabend (17.11.2025) hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei auf der Limburgstraße in Bad Berleburg ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht.

Bei der Feststellung der Personalien fiel den Beamten auf, dass Führerschein und Reisepass möglicherweise gefälscht waren. Beide Dokumente wurden sichergestellt.

Zudem ergab sich der Verdacht des illegalen Aufenthalts in Deutschland.

Der 42-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Bad Berleburg gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt aufgrund den positiven Drogentests eine Blutprobe.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.