Verbindungsweg über den Altenberg ab 20. November gesperrt

18. November 20257
(wS/kr) KreuztalHilchenbach 18.11.2025 | „Winterliche Temperaturen und möglichen Schneefall“ meldet der Wetterdienst für
die Region Siegen-Wittgenstein für die kommenden Wochen.
Aus diesem Grund wird der Verbindungsweg von Littfeld nach Müsen über den Altenberg ab Donnerstag, 20. November, 9:00 Uhr für den Verkehr gesperrt.
Die Sperrung bleibt – abhängig vom Winterwetter – voraussichtlich bis Ende März 2026 bestehen.

Foto: Archiv wirSiegen
