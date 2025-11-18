Verbindungsweg über den Altenberg ab 20. November gesperrt

(wS/kr) Kreuztal – Hilchenbach 18.11.2025 | „Winterliche Temperaturen und möglichen Schneefall“ meldet der Wetterdienst für
die Region Siegen-Wittgenstein für die kommenden Wochen.
Aus diesem Grund wird der Verbindungsweg von Littfeld nach Müsen über den Altenberg ab Donnerstag, 20. November, 9:00 Uhr für den Verkehr gesperrt.
Die Sperrung bleibt – abhängig vom Winterwetter – voraussichtlich bis Ende März 2026 bestehen.
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!