Elf Menschen aus Siegen-Wittgenstein erhalten Auszeichnung für Zivilcourage

18. November 20255
(wS/ots) Siegen 18.11.2025 | Traditionell zum Jahresende hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Montagabend (17.11.2025) im Siegener Lyz mutige Menschen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Insgesamt elf Preisträgerinnen und Preisträger sind in diesem Jahr geehrt worden.

„Zivilcourage ist mehr als nur ein bloßes Wort. Zivilcourage steht für Vorbilder und ich freue mich, dass wir auch 2025 wieder viele Menschen auszeichnen durften, für die Zivilcourage eine Selbstverständlichkeit ist“, so der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Andreas Müller.

Im Rahmen der Preisverleihung stellte das Kommissariat Prävention/Opferschutz der Polizei, vertreten durch Sonja Siebel und Bahman Pournazari, insgesamt zehn Fälle aus dem vergangenen Jahr vor.

So wurde beispielsweise ein heute 14-jähriger Junge für sein Handeln geehrt, als seine Mutter am Steuer eines PKW in Hilchenbach das Bewusstsein verlor und der junge Held ihr Bein vom Gaspedal hob, um einen schweren Unfall zu verhindern.

In einem weiteren Fall rettete ein Feuerwehrmann im Oktober in seiner Freizeit in Wilnsdorf ein zweijähriges Kind aus einem brennenden Haus, nahm eigene, leichte Verletzungen in Kauf und verhinderte Schlimmeres.

Die weiteren Preisträger zeichneten sich durch das Stoppen von Betrügern, als aufmerksame Nachbarn oder echte Lebensretter aus. Unterstützt wurde die Ehrung der Zivilcourage auch in diesem Jahr durch die treuen Kooperationspartner der AOK Nordwest und des FC Eiserfeld.

Die musikalische Begleitung der Veranstaltung kam von der Coverband UnArt, die mit zwei Bandmitgliedern vor Ort war. Die Moderation der Preisverleihung übernahm Polizei-Pressesprecher Niklas Zankowski.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der Ehrung für Zivilcourage 2025

