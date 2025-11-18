Kontrolle über PKW verloren: 26-Jährige fährt Boschung herunter und prallt in Fahrradunterstand

(wS/ots) Hilchenbach 18.11.2025 | Auf der Wittgensteiner Straße in Hilchenbach-Dahlbruch ist eine 26-Jährige am Montagnachmittag (17.11.2025) mit ihrem PKW verunglückt.

Die Frau war gegen 14:10 Uhr von Hilchenbach in Richtung Kreuztal unterwegs. An einer Einmündung wollte sie in die Straße „Obere Schweißfurth“ abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr gegen ein Schild und anschließend eine Böschung herunter. Dort durchbrach sie einen Zaun und kam im Fahrradunterstand einer angrenzenden Firma zum Stehen.

Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

