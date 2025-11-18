News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Autofahrer nach Verkehrsunfall in Kreuztal flüchtig

18. November 20258
(wS/ots) Kreuztal 18.11.2025 | Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Montagnachmittag (17.11.2025) nach einem Verkehrsunfall in Kreuztal geflüchtet.

Der Mann war gegen kurz nach 15 Uhr mit seinem PKW auf einem Tankstellengelände an der Hagener Straße unterwegs. Als er das Gelände verlassen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 33-jährige Fußgängerin, die mit ihrer vierjährigen Tochter auf dem Bürgersteig lief und den Bereich der Tankstellenausfahrt überquerte.

Der PKW touchierte die Frau am Knie. Kurz darauf stieg der Autofahrer aus und erkundigte sich, ob mit dem Kind alles in Ordnung sei. Anschließend fuhr er weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 1,80m groß
   -	50-55 Jahre alt
   -	Kräftige Statur
   -	Dunkles Oberteil mit der Aufschrift "POLYGON"

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise unter 02732/909-0.

Symbolfoto

