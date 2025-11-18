Spur führt nach Bonn: An der A45 bei Olpe identifizierte Hände werfen bedrückende Fragen zum Verschwinden einer 32-Jährigen auf

(wS/ots) Siegen – Freudenberg – Hagen – Bonn 18.11.2025 | Nachdem eine Autofahrerin in der Nacht zu Montag (17.11) der Polizei Gegenstände auf der Fahrbahn der A 45 gemeldet hat, konnte eine Streifenwagenbesatzung gegen 0.45 Uhr zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg Körperteile auf einem Fahrstreifen finden. Die eingerichtete Mordkommission der Hagener Polizei hat ermittelt, dass es sich um die Hände einer 32-jährigen Frau mit eritreischer Staatsangehörigkeit handelt. Die Frau ist, zusammen mit ihrem drei Monate alten Kind, in einer Unterbringung für Asylsuchende in Bonn gemeldet. Der Säugling befindet sich momentan in amtlicher Obhut.

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach der 32-Jährigen verliefen bisher ohne Ergebnis, auch die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Mordkommission der Hagener Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung.

Wer hat im Bereich der A 45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Körperteile wurden zwischen den Parkplätzen Großmicke und Unterm Hipperich gefunden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 – 986 2066 zu melden. Die intensiven Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (arn)