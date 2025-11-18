News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Gartenschuppen aufgebrochen und Pedelec entwendet

18. November 20252
(wS/ots) Bad Berleburg 18.11.2025 | Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (17.11.2025) im Lindenweg in Bad Berleburg einen Gartenschuppen aufgebrochen.

Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten kurz darauf ein blaues Pedelec der Marke Cube, das in dem Schuppen abgestellt war. Der Beuteschaden liegt bei knapp 7.000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden am Schuppen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der 02751/909-0.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de

