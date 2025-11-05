Mitten in der Nacht: Vermummte klauen Amazon-Pakete – Polizei stoppt Fluchtfahrzeug

(wS/ots) Köln 05.11.2025 | In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags, 5. November, stahlen sechs Tatverdächtige aus einem abgestellten Sattelauflieger der Firma

Amazon mehrere Pakete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten sie in

unterschiedliche Richtungen. Bundespolizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest,

die bereits heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 3:20 Uhr erhielt die Leitstelle der Bundespolizei Köln den Hinweis eines

Mitarbeiters des Umschlagbahnhofs Köln-Eifeltor. Dieser hatte über die

Videoüberwachung beobachtet, wie sechs vermummte Personen Pakete aus einem

Auflieger der Firma Amazon entnahmen und in einen außerhalb des Geländes

abgestellten Kleintransporter luden. Als die Streifen vor Ort eintrafen,

flüchteten die Tatverdächtigen in verschiedene Richtungen. Bundespolizisten

stellten und nahmen einen der fußläufig flüchtenden Männer fest. Mit

Unterstützung der Landespolizei stoppten die Beamten das Tatfahrzeug und nahmen

einen weiteren Tatverdächtigen fest.

Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fahndeten anschließend mit

Spürhunden und dem Stützpunkthubschrauber der Bundespolizei nach den weiteren

Flüchtigen – bislang ohne Erfolg.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei albanische Staatsangehörige im

Alter von 34 Jahren. Sie müssen sich aufgrund des Verdachts des schweren

Bandendiebstahls noch heute vor einem Haftrichter verantworten.

Welche Gegenstände genau entwendet wurden und welcher Schaden entstanden ist,

ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

Aufgrund der Fluchtmaßnahmen mussten die Bahnstrecken zwischen Köln-Süd und

Hürth-Kalscheuren kurzfristig gesperrt werden.