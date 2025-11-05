Nachwuchskräfte für den OP-Saal im Diakonie Klinikum legen los

(wS/dia) Siegen – Freudenberg 05.11.2025 | Diakonie Klinikum heißt fünf neue Auszubildende in Siegen und Freudenberg herzlich willkommen

Gut ausgebildete Fachkräfte sind im Gesundheitswesen gefragter denn je – umso erfreulicher ist es, dass am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen und Bethesda in Freudenberg fünf neue Auszubildende ihre berufliche Laufbahn als Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten (OTA) begonnen haben.

Kürzlich starteten Mouna Allaoui, Lea Sophie Schlüter und Merve Treude sowie Enrik Gashi und Tom Philipp Rotert in ihre dreijährige Ausbildung. Nach einem ersten theoretischen Unterrichtsblock am Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen (BiGS) in Siegen beginnt für sie nun der praktische Teil in den Zentral-OPs der Klinikstandorte Siegen und Freudenberg.

Operationstechnische Assistenten haben im Krankenhaus einen verantwortungsvollen Job: Sie betreuen Patienten während des Eingriffs und erfüllen im OP-Saal eine wichtige Aufgabe, indem sie die medizinischen Instrumente und Geräte bereitstellen. All dies und viele weitere Tätigkeiten, die zu ihrem Beruf dazugehören, lernen die Nachwuchskräfte im Zuge ihrer dreijährigen Ausbildung, während der sie im Diakonie Klinikum in verschiedenen, hochspezifischen Fachbereichen sowie auf den operativen Stationen zum Einsatz kommen.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuen Auszubildenden im Team begrüßen zu dürfen“, sagt Brigitte Reber stellvertretend für das gesamte Team des Zentral-OP. „Wir wünschen ihnen einen gelungenen Start, viele spannende Einblicke in den Klinikalltag und Freude an ihrem zukünftigen Beruf.“

Die neuen OTA-Auszubildenden im Diakonie Klinikum freuen sich auf ihren Start in einen

spannenden wie verantwortungsvollen Beruf (von links): Enrik Gashi, Tom Philipp Rotert, Mouna Allaoui, Lea Sophie Schlüter und Merve Treude. Foto: Diakonie in Südwestfalen