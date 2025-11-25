Musikalische Europareise mit dem Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn

(wS/mhh) Hünsborn 25.11.2025 | Auch im 101. Jahr seines Bestehens lud der Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn am 22.11. zum traditionellen Herbstkonzert unter dem Motto „Sounds of Europe – grenzenlos musikalisch“ in die

mit über 500 Gästen ausverkaufte Dorfgemeinschaftshalle in Hünsborn ein. Wie in jedem Jahr

eröffnete auch dieses Mal das Jugendorchester mit „The Avengers“ unter der Leitung von Robin

Stork den Abend, bevor er den Taktstock an Louis Quast – ebenso wie Robin Stork ein Mitglied des

Musikvereins Hünsborn – weitergab. Es folgten die Stücke „Arabian Nights“ aus dem Disney Film

„Aladin“ und „Happy“ von Pharell Williams. Durch das Programm des Jugendorchesters führten

charmant und informativ Frida Bürger und Anna Löcherbach.



Dann betrat das große Orchester die Bühne. Die 63 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von

Dirigent Eric Butzkamm eröffneten das Konzert mit dem „Te Deum“ von Marc Antoine Charpentier

und begannen die musikalische Reise durch Europa in Hünsborn selbst mit dem Marsch „Hoffnung

1924“, der eigens für das Jubiläum des Musikvereins im vergangenen Jahr von Alexander Reuber

komponiert worden war. Von Hünsborn aus führte die Reise im ersten Teil mit der klassischen

Ouvertüre „La vie Parisienne“ von Jacques Offenbach nach Paris. Unter der souveränen, informativen

und abwechslungsreichen Moderation von Lena Bald machte man sich anschließend mit dem

„Sarajevo-Marsch“ von Julius Fucik auf den Weg gen Osten. Das nächste Ziel lag im hohen Norden

und hier folgte das erste Highlight des Abends. Daniel Bald, ein Eigengewächs des Musikvereins und

zur Zeit Tubist im Ausbildungsmusikkorps in Hilden, zeigte mit Magnus Hylanders „Follow the Wind“

für Solotuba als Solist sein Ausnahmekönnen. Das anspruchsvolle Werk verlangte dem Solisten in der

Höhe und besonders in der Tiefe alles ab und riss das Publikum mit. Der erste Teil des Konzerts

endete dann ebenfalls im hohen Norden mit „Valhalla“, das eine strahlende Reminiszenz an die

mythologische Welt der Wikinger darstellt.

Der zweite Teil führte das Publikum mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ nach Belgien ins Herz Europas

bevor mit dem würdevollen Prozessionsmarsch „Aeternum“ von Vítor Resende die musikalische

Tradition der Prozessionsmärsche Portugals aufgegriffen wurde. Von dort aus ging es mit einem

Arrangement zum Filmklassiker „Im weißen Rössl“ und dem „Alphornzauber“ mit zwei

aufeinanderfolgenden Stücken in die Bergwelt der Alpen. Das Alphorn von Gastsolist Christian Sack,

Tenorist beim Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg, erfüllte die Dorfgemeinschaftshalle mit

berührenden Klängen. Nach dem humoristischen Marsch „La passione del Gelato“ von Stefan

Schwalgin kam für den ersten Vorsitzenden des Musikvereins Stefan Kettenring der Zeitpunkt, sich

bei allen zu bedanken, die zum Gelingen dieses wunderbaren Abends beigetragen hatten. Ein

besonderes Dankeschön richtete er hier an Eric Butzkamm, Lena Bald, an die Leiter des

Jugendorchesters Robin Stork und Louis Quast sowie an die Solisten Daniel Bald und Christian Sack.

Der ehemalige erste Vorsitzende Andreas Arns erhielt in diesem Zusammenhang noch eine ganz

besondere Ehrung. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz – davon 20 Jahre in Vorstandstätigkeiten –

wurde er mit dem Landesehrenteller des Volksmusikerbundes NRW, der höchsten Auszeichnung für

Vereinsmusiker, geehrt. Zum Abschluss der Reise durch die musikalische Vielfalt Europas stand mit

„Lord of the Dance“ ein schwungvoller Ausflug in die Mythologie der grünen Insel Irland auf dem

Programm. Ein frenetisches Publikum erklatschte sich im Anschluss an die begeisternde musikalische

Europareise des Musikvereins noch zwei Zugaben.

Bilder: Musikverein Hünsborn





