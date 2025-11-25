News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Einladung zum 3. Weihnachtsmarkt unterm Netpher Christbaum „der Kreative“

25. November 20258
(wS/bs) Netphen 25.11.2025 | Am 29.11., ab 14 Uhr, und am 30.11.2025, ab 11 Uhr, findet wieder ein kleiner, gemütlicher und stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Netphen – Umgehungsstraße – An der Braas 2 – statt.

Mit einzigartigen, handgefertigten Aufmerksamkeiten, wie z. B. Keramik-, Holz-Beton-Arbeiten, gehäkelte Kuscheltiere, selbstgenähte Kinderkleidung sowie alles aus dem Bienenvolk und vieles mehr locken die Veranstalter Groß und Klein in die ehemalige Werkhalle und den Vorplatz.

Neben leckeren Köstlichkeiten und Winzerglühwein spielt am Samstagnachmittag der Posaunenchor Netphen.

