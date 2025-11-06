Toiletten-Makeover an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule: Gemeinschaftsaktionfür mehr Wohlfühlatmosphäre

(wS/si) Siegen 06.11.2025 | Ein starkes Zeichen für Engagement und Zusammenarbeit

setzten ein Projektteam aus Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen,

Eltern, der Hausmeister sowie der Initiativ- und Förderkreis der Bertha-von-Suttner-

Gesamtschule: In einer gemeinschaftlichen Aktion wurden die Außentoiletten des

Gebäudes an der Giersbergstraße umfangreich saniert und verschönert.

Die Aktion ist Teil eines langfristig angelegten Projekts, innerhalb dessen nachhaltig

dafür gesorgt werden soll, dass eine schöne und gepflegte Toilettenanlage allen

Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht. Das Projekt erfolgte in enger

Abstimmung mit der Technischen Gebäudewirtschaft (TGW) der Stadt Siegen, die

das Projekt tatkräftig unterstützte – unter anderem mit neuen, großen Spiegeln,

Instandsetzung der Sanitärtrennwänden, neuen WC-Deckeln und Urinalen sowie

einer Sonderreinigung der Bodenbeläge. So konnten nicht nur kreative, sondern

auch bauliche Verbesserungen realisiert werden. Hellere Farben und verbesserte

hygienische Bedingungen sorgen nun für ein deutlich angenehmeres Umfeld für die

Schülerinnen und Schüler, welche zuvor die Toiletten reinigten und später

dekorierten. Eltern und LehrerInnen strichen die Räume.

Ein besonderes Highlight bildete der abschließende Graffiti-Workshop am letzten

Ferientag mit dem Künstler Julian Arzdorf von Freshpainters. Gemeinsam mit

Interessierten gestaltete er künstlerisch anspruchsvolle Wandmotive, die dem Ort

nun eine moderne, freundliche und jugendgerechte Ausstrahlung verleihen.

„Das Projekt zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“,

so die Schulleitung. „Wir sind stolz auf das Ergebnis – und auf unsere

Schulgemeinschaft, die gezeigt hat, wie wichtig ihr ein schönes und respektvolles

Umfeld ist.“ Nun hat auch das Gebäude Giersbergstraße wieder eine ansehnliche

Toilette, deren Sanierung nur durch das Engagement der Schulgemeinde

vorgezogen werden konnte.

Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei allen Beteiligten für die tatkräftige und

finanzielle Unterstützung.