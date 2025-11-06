Toiletten-Makeover an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule: Gemeinschaftsaktionfür mehr Wohlfühlatmosphäre

(wS/si) Siegen 06.11.2025 | Ein starkes Zeichen für Engagement und Zusammenarbeit
setzten ein Projektteam aus Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen,
Eltern, der Hausmeister sowie der Initiativ- und Förderkreis der Bertha-von-Suttner-
Gesamtschule: In einer gemeinschaftlichen Aktion wurden die Außentoiletten des
Gebäudes an der Giersbergstraße umfangreich saniert und verschönert.
Die Aktion ist Teil eines langfristig angelegten Projekts, innerhalb dessen nachhaltig
dafür gesorgt werden soll, dass eine schöne und gepflegte Toilettenanlage allen
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht. Das Projekt erfolgte in enger
Abstimmung mit der Technischen Gebäudewirtschaft (TGW) der Stadt Siegen, die
das Projekt tatkräftig unterstützte – unter anderem mit neuen, großen Spiegeln,
Instandsetzung der Sanitärtrennwänden, neuen WC-Deckeln und Urinalen sowie
einer Sonderreinigung der Bodenbeläge. So konnten nicht nur kreative, sondern
auch bauliche Verbesserungen realisiert werden. Hellere Farben und verbesserte
hygienische Bedingungen sorgen nun für ein deutlich angenehmeres Umfeld für die
Schülerinnen und Schüler, welche zuvor die Toiletten reinigten und später
dekorierten. Eltern und LehrerInnen strichen die Räume.
Ein besonderes Highlight bildete der abschließende Graffiti-Workshop am letzten
Ferientag mit dem Künstler Julian Arzdorf von Freshpainters. Gemeinsam mit
Interessierten gestaltete er künstlerisch anspruchsvolle Wandmotive, die dem Ort
nun eine moderne, freundliche und jugendgerechte Ausstrahlung verleihen.
„Das Projekt zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“,
so die Schulleitung. „Wir sind stolz auf das Ergebnis – und auf unsere
Schulgemeinschaft, die gezeigt hat, wie wichtig ihr ein schönes und respektvolles
Umfeld ist.“ Nun hat auch das Gebäude Giersbergstraße wieder eine ansehnliche
Toilette, deren Sanierung nur durch das Engagement der Schulgemeinde
vorgezogen werden konnte.
Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei allen Beteiligten für die tatkräftige und
finanzielle Unterstützung.