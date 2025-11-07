Vollsperrung der L729 zwischen Netphen und Deuz – Dieselaustritt nach Zusammenstoß von Reinigungsfahrzeug und LKW

(wS/red) Netphen 07.11.2025 | Nach einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Reinigungsfahrzeug ist die Landstraße 729 zwischen Netphen und Deuz am Freitagvormittag vollständig gesperrt worden. Laut Angaben der Feuerwehr trat bei dem Unfall eine große Menge Dieselkraftstoff aus.

Einer der Fahrzeugtanks wurde dabei vollständig abgerissen, sodass sich der Treibstoff über eine weite Strecke auf der Fahrbahn verteilte. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an, um die betroffenen Straßenabschnitte mit Bindemittel zu behandeln. Die Reinigungsarbeiten dauern weiterhin an.

Zum Glück wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie lange die Sperrung der L729 bestehen bleibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Fotos: Nico Eggers – Netphen-Online