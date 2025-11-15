Vor Sondersitzung des Rates: Wahlprüfungsausschuss: Bürgermeister-Wahl gültig

(wS/si) Siegen 15.11.2025 | Der Wahlprüfungsausschuss der Stadt Siegen hat am Freitag (14. November 2025) im Großen Sitzungssaal des Geisweider Rathauses getagt, um über die Gültigkeit der zurückliegenden Bürgermeister-Wahl sowie die eingegangenen Einsprüche zu befinden.

Der Ausschuss schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an, die Wahl des Bürgermeisters und seiner Vertretungen am 14. September wie auch die Stichwahl zwei Wochen später für gültig zu erklären. Das letzte Wort hat der Rat der Stadt Siegen in einer Sondersitzung zur

Feststellung der Gültigkeit zur Kommunalwahl am Mittwoch, 19. November 2025.



Seit der Stichwahl sind sieben formgerechte Einwendungen eingegangen, teilt die

Arbeitsgruppe Wahlen in einer umfangreichen Vorlage mit. Der Wahlprüfungsausschuss

empfiehlt, die Einsprüche zurückzuweisen. Insgesamt wurden sieben Einsprüche

formgerecht erhoben. Weitere 29 Einspruchs- und Beschwerdeschreiben sind per E-Mail

eingegangen. Unter anderem 14 E-Mail-Schreiben gingen von Personen ein, die die

Briefwahlunterlagen nicht bzw. nicht rechtzeitig vor der Wahl erhalten haben.

Für sämtliche Einsprüche, die ausschließlich per E-Mail eingegangen sind, gilt, dass diese

bereits unzulässig sind (sie genügen nicht der Erfordernis der Schriftform). Dies schreibt die

Verwaltung zu den nicht formgerecht bzw. formlos eingegangenen Einspruchsschreiben. Die

sieben formgerecht eingereichten Einsprüche seien zwar formal zulässig, aber im rechtlichen

Sinn unbegründet.

Rathaus Siegen